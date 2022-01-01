Как бесплатно создать свой сайт знакомств для заработка

В этой теме мы кратко рассмотрим как создать свой сайт знакомств для заработка. Постараюсь написать краток , без лишних слов. Если данный вопрос будет интересен, и будут вопросы в комментариях, то сделаю полный обзор с пошаговой инструкцией

Регистрация домена

Для начала вам надо купить домен , я рекомендую покупать домен Тут , так как это один из самых старых и проверенных временем хостингов, регистрируемся, придумываем красивый домен и покупаем. Чтоб получить скидку 5 % надо ввести промокод F44F-8793-FD88-D05C

Далее переходим в раздел DNS купленного домена , и меняем на новые днсы ns.loveplanet.ru и ns2.loveplanet.ru , чтоб было так как показано на скрине ниже.





Регистрация в партнерской программе

Далее переходи на сайта партнёрки и регистрируемся в партнерской программе сайта знакомств.

Далее пишем в службу поддержки что хотим присоединить наш домен который купили и пишем в сообщении что DNS уже прописали

После подтверждения (примерно через сутки) у нас появляется раздел дизайн в котором мы можем менять внешний вид нашего сайта.

Сайт по сути уже готов , вы можете изменить дизайн сайта на свое усмотрение или оставить такой какой есть, но лучше конечно изменить, сделать его уникальный, так будет проще его продвигать в поисковиках.



Если будут вопросы по настройке сайта а админке, то пишите , помогу чем смогу .

Так же можете еще почитать мою статью по теме заработка на сайте знакомств тут — Доход с сайта www.сайт-знакомств.онлайн и тут Зарабатывать вместе c Love Planet

Пример одного из моих сайтов знакомств — Сайт знакомств — незнакомка





